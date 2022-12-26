В Грузии прошла акция с требованием помиловать Саакашвили

У дома президента Грузии Саломе Зурабишвили прошла акция, участники которой потребовали помиловать экс-главу страны Михаила Саакашвили. Об этом сообщает грузинская телекомпания TV Pirveli.

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Протестующие собираются как у дома Зурабишвили, так и у президентской резиденции. Лозунг акции — «Не убивайте президента».

«Мы собрались у дома президента, чтобы напомнить ей, что она может одной подписью завершить поляризацию в стране и освободить Михаила Саакашвили, тем самым спасти ему жизнь», — высказался в эфире телеканала один из протестующих.

Однако, также отмечает он, Зурабишвили «спряталась», поэтому протесты продолжатся.

Ранее Михаил Саакашвили, который сейчас проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамед», отказался пройти тестирование на наличие в его организме тяжелых металлов без участия в экспертизе западных специалистов.

По словам его адвоката Шалвы Хачапуридзе, совершенно непонятно, на каких основаниях следователь специальной следственной службы Васил Какашвили пытался 24 декабря взять пробы волос и ногтей политика.

В минувший четверг, 22 декабря, Саакашвили не смог участвовать в судебном заседании по его делу по видеосвязи из клиники из-за плохого самочувствия.

Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября 2021 года и сразу же был арестован. Его обвинили в незаконном пересечении границы, растрате бюджетных средств и разгроме телекомпании «Имеди». Также он заочно осужден по двум уголовным делам: о причастности к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани в 2006 году и об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.