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51 минуту назад

Полиция Индии не видит криминала в трагической гибели двух россиян в Одише

ТАСС

Генеральное консульство России в индийской Калькутте находится на постоянной связи с местными властями, полицией и родственниками двух россиян, умерших в восточном индийском штате Одиша. Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте, в консульском округе которого находится Одиша, Алексей Идамкин, полиция пока не видит криминала в этих происшествиях.

Полиция Индии прокомментировала трагическую гибель двух россиян
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

"Мы находимся в постоянном контакте с родственниками умерших россиян, с местными властями и полицией. Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях", - сказал Идамкин.

Ранее стало известно, что в числе погибших председатель Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов.

"Туристическая группа из четырех человек отдыхала в отеле в Раягаде. В минувший четверг скончался россиянин Владимир Б. По данным полиции, причиной этого стал сердечный приступ. В минувшую субботу из окна выпал второй россиянин, депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Мы внимательно следим за расследованием и получаем всю информацию от полиции Одиши", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что Генконсульство готово оказать всю необходимую помощь родственникам.

"Мы готовы оказать всю возможную помощь родственникам этих россиян для оформления всех необходимых документов", - добавил генеральный консул РФ в Калькутте.

В мире,Павел Антов,
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