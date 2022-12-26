Полиция Индии прокомментировала трагическую гибель двух россиян

"Туристическая группа из четырех человек отдыхала в отеле в Раягаде. В минувший четверг скончался россиянин Владимир Б. По данным полиции, причиной этого стал сердечный приступ. В минувшую субботу из окна выпал второй россиянин, депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Мы внимательно следим за расследованием и получаем всю информацию от полиции Одиши", - добавил собеседник агентства.