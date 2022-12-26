Полиция Индии прокомментировала трагическую гибель двух россиян

Генеральное консульство России в индийской Калькутте находится на постоянной связи с местными властями, полицией и родственниками двух россиян, умерших в восточном индийском штате Одиша. Как сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте, в консульском округе которого находится Одиша, Алексей Идамкин, полиция пока не видит криминала в этих происшествиях.
"Мы находимся в постоянном контакте с родственниками умерших россиян, с местными властями и полицией. Полиция пока не видит криминальной составляющей в этих трагических событиях", - сказал Идамкин.
Ранее стало известно, что в числе погибших председатель Комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Законодательного собрания Владимирской области, предприниматель Павел Антов.
"Туристическая группа из четырех человек отдыхала в отеле в Раягаде. В минувший четверг скончался россиянин Владимир Б. По данным полиции, причиной этого стал сердечный приступ. В минувшую субботу из окна выпал второй россиянин, депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов. Мы внимательно следим за расследованием и получаем всю информацию от полиции Одиши", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что Генконсульство готово оказать всю необходимую помощь родственникам.
"Мы готовы оказать всю возможную помощь родственникам этих россиян для оформления всех необходимых документов", - добавил генеральный консул РФ в Калькутте.