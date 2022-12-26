Пока вы спали: упрек Эрдогана Западу и Медведев о предателях России

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Фото: ТАСС ТАСС

Эрдоган обвинил Запад в отсутствии попыток урегулирования украинского кризиса

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Страны Запада «занимались провокациями» вместо того, чтобы стать посредниками между Россией и Украиной. Эту роль взяла на себя Турция и сумела добиться успехов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет «Анадолу».

«К сожалению, Запад занимался лишь провокациями и не смог приложить усилий, чтобы стать посредником в украинско-российской войне. Турция же взяла на себя роль посредника в 2022 году, и добилась ввода эксплуатацию Черноморского зернового коридора», - заметил он.

Медведев назвал предателями «желающих поражения» России

Прошедший год стал переломным и «чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе», постепенно исчезает. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своей статье для «Российской газеты».

При этом он отказался давать оценку тем, кто уехал из России, вместо помощи беженцам и сражающимся на передовой, так как «не знает побудительных мотивов каждого из них».

«Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно», - заметил политик.

Новак: Россия рассматривает Европу как потенциальный рынок для сбыта газа

Рынок Евросоюза остается открытым для сжиженного природного газа из России, также ведутся и переговоры о создании хаба в Турции для европейских покупателей. Москва готова возобновить поставки по газопроводу Ямал – Европа, а «Турецкий поток» работает на полную мощность, рассказал ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

«Европейский рынок остается актуальным, так как дефицит газа сохраняется, а у нас есть все возможности для возобновления поставок. Например, незадействованным остается трубопровод Ямал - Европа, остановленный по политическим мотивам. (…) В этом году мы смогли значительно нарастить поставки СПГ в Европу, за 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров», - рассказал он.

Спецназ косовской полиции обстрелял баррикады сербов

Подразделения спецназа косовской полиции обстрелял сербов, которые находятся на баррикадах около населенного пункта Зубин-Поток в Косово и Метохии. Об этом сообщает газета «Политика».

По данным издания, инцидент произошел в 19.45 по местному времени (21.45 мск) 25 декабря. Информации о пострадавших нет.

В МИД РФ исключили политическое урегулирование на условиях Киева

Россия не отвергает варианта политического урегулирования конфликта на Украине, однако выдвигаемые президентом Владимиром Зеленским «так называемые мирные инициативы», в том числе вывод войск к Рождеству, абсолютно неприемлимы. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.