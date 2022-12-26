Король и королева Таиланда вылечились от ковида

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида, заразившиеся коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Бюро королевского двора.

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Врачи сообщили, что после лечения общее состояние короля и королевы стало нормальным. Результаты антиген-теста на коронавирус были отрицательными, отмечается в сообщении. Теперь они в состоянии выполнять свои королевские обязанности, от которых им рекомендовали воздержаться после обнаружения инфекции.

Бюро королевского двора 15 декабря сообщило, что 44-летняя дочь Рамы Х Пхатчара Киттияпха во время тренировки в провинции Накхонратчасима потеряла сознание из-за проблем с сердцем. Первая помощь ей была оказана в местном лечебном учреждении, затем принцессу доставили на вертолете в столичную больницу для более тщательного обследования и лечения. Король и королева дважды навещали принцессу - 15 и 16 декабря, после чего 17 декабря было объявлено, что они заразились коронавирусом. В больнице в те дни также побывали многочисленные неравнодушные жители Таиланда, решившие оставить записи в специальной книге с пожеланиями принцессе скорейшего выздоровления.