Король и королева Таиланда вылечились от ковида

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и королева Сутхида, заразившиеся коронавирусом, выздоровели. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Бюро королевского двора.
Врачи сообщили, что после лечения общее состояние короля и королевы стало нормальным. Результаты антиген-теста на коронавирус были отрицательными, отмечается в сообщении. Теперь они в состоянии выполнять свои королевские обязанности, от которых им рекомендовали воздержаться после обнаружения инфекции.
Бюро королевского двора 15 декабря сообщило, что 44-летняя дочь Рамы Х Пхатчара Киттияпха во время тренировки в провинции Накхонратчасима потеряла сознание из-за проблем с сердцем. Первая помощь ей была оказана в местном лечебном учреждении, затем принцессу доставили на вертолете в столичную больницу для более тщательного обследования и лечения. Король и королева дважды навещали принцессу - 15 и 16 декабря, после чего 17 декабря было объявлено, что они заразились коронавирусом. В больнице в те дни также побывали многочисленные неравнодушные жители Таиланда, решившие оставить записи в специальной книге с пожеланиями принцессе скорейшего выздоровления.
В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В настоящее время общее число инфицированных в королевстве превысило 4,72 млн, выздоровели более 4,64 млн человек, умерли 33,5 тыс. пациентов. В период с 18 по 24 декабря было зарегистрировано 2,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом и 89 смертей из-за инфекции.