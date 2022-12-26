Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без диплома

Специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук была назначена послом Украины в Болгарии. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда».
Утвердил ее на эту должность президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что у Илащук отсутствует опыт работы не только в сфере дипломатии, но и на государственных должностях.
Несколькими источниками издания в дипкорпусе была подтверждена информация о том, что «новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД».
Как сообщило летом интернет-издание «Страна», на Украине 25-летняя Анна Сергеева была назначена новым замминистра по евроинтеграции государства при министерстве соцполитики. Как отмечал портал, опыта работы на государственной службе до этого у нее не было. Подчеркивалось, что зарплату нового замминистра установили на уровне 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс., или около 146 тыс. рублей). До этого Сергеева руководила компанией ООО «Сервис Ревизор».