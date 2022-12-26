Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без диплома

Специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук была назначена послом Украины в Болгарии. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда».

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Утвердил ее на эту должность президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что у Илащук отсутствует опыт работы не только в сфере дипломатии, но и на государственных должностях.

Несколькими источниками издания в дипкорпусе была подтверждена информация о том, что «новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД».