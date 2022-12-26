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15 минут назад

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без диплома

Елена Прошина

Специалист по сексологии и драгоценным украшениям Олеся Илащук была назначена послом Украины в Болгарии. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Европейская правда».

Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без диплома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утвердил ее на эту должность президент Украины Владимир Зеленский. Примечательно, что у Илащук отсутствует опыт работы не только в сфере дипломатии, но и на государственных должностях.

Несколькими источниками издания в дипкорпусе была подтверждена информация о том, что «новый посол в Болгарии не имеет отношения к МИД».

Как сообщило летом интернет-издание «Страна», на Украине 25-летняя Анна Сергеева была назначена новым замминистра по евроинтеграции государства при министерстве соцполитики. Как отмечал портал, опыта работы на государственной службе до этого у нее не было. Подчеркивалось, что зарплату нового замминистра установили на уровне 68 тыс. гривен (более $2,3 тыс., или около 146 тыс. рублей). До этого Сергеева руководила компанией ООО «Сервис Ревизор».

В мире,Анна Сергеева,Владимир Зеленский,
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