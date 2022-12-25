В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
28 минут назад

Трамп оскорбил Байдена в своем рождественском обращении

ТК «Звезда»иещё 6

45-ый президент Соединенных штатов Дональд Трамп в своем рождественском поздравлении резко высказался о демократах и действующем главе Белого дома - Джо Байдене. По мнению бывшего лидера США, Демократическая партия платит медиа за продвижение его главного политического оппонента в то время, как сам Трамп является куда более проницательным политиком и настоящим патриотом.

Трамп оскорбил Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», - передает его сообщение РИА Новости.

Ранее комиссия Палаты Представителей США представила 800-страничный доклад по расследованию штурма Капитолия сторонниками Трампа, произошедшему в 2021 году, и рекомендовала запретить ему занимать какой-либо руководящий пост в стране. В ответ на это 45-ый президент Соединенных штатов назвал данный отчет «охотой на ведьм».

Недовольство Джо Байденом также растет и в американских СМИ. Например, по итогам недавнего официального визита в США президента Украины Владимира Зеленского популярный ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал их встречу унизительной. Кроме него с критикой действующего главы Белого дома выступили также ряд других крупных изданий.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,ФБР,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители