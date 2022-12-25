В Иране ответили на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны

Киев отправится в доиндустриальную эпоху в ответ на любые угрозы национальной безопасности Тегерана. Об этом предупредил иранский журналист Реза Аббаси, сообщает РИА Новости.
«Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение», — заявил журналист.
Так он ответил советнику Зеленского Михаилу Подоляку, ранее призвавшему «перейти к более разрушительным инструментам» и уничтожить оружейные заводы в Иране.
В Киеве считают, что Тегеран передает России беспилотники. Однако в Иране и России эти домыслы отрицают. Информированный источник, заявил, что российские войска применяют на Украине БПЛА отечественного производства «Ланцет» и «Куб».