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12 минут назад

Немцы раскритиковали рождественское видеопоздравление Зеленского

Майк Габриелян

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали рождественское видео президента Зеленского, в котором он заявил, что «мы не ждем чуда, поскольку творим его сами».

Немцы раскритиковали рождественское видеопоздравление Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Комментаторы сошлись во мнении, что Зеленский, видимо, считает себя божеством, если думает, что может творить чудеса. Однако «психушка тоже полна» подобными людьми.

«Он сам осознает, что победу им принесет лишь только чудо. Жаль, что погибнут тысячи украинцев», — посетовал один из читателей.

Также комментаторы заметили, что Киев не способен выжить без помощи Запада.

«Пока что Украина сама ничего не сотворила. Все было сделано лишь только благодаря поддержке Запада».

«Это чудо будет проспонсировано сторонним финансированием! Удивительно!» - с иронией пишут пользователи.

Ранее американские читатели решили, что в СВО начинается перелом в пользу ВС РФ. Это ведет к тупику для Киева.

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