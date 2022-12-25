Стало известно об экстренных отключениях электричества в Киеве

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, но близка к стабилизации. По его словам, на сегодняшний день нет потребителей, которые бы оставались без электричества в течение нескольких дней. Депутат также добавил, что ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений.