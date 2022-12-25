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37 минут назад

Стало известно об экстренных отключениях электричества в Киеве

Газета.Ru

В Киеве наблюдаются экстренные отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.

Стало известно об экстренных отключениях электричества в Киеве
Фото: Газета.ru Газета.ru

«В Киеве экстренные отключения света», — говорится в сообщении.

Отмечается, что графики стабилизационных отключений «пока не действуют».

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, но близка к стабилизации. По его словам, на сегодняшний день нет потребителей, которые бы оставались без электричества в течение нескольких дней. Депутат также добавил, что ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений.

С 10 октября ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял российский президент Владимир Путин.

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