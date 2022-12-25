Стало известно об экстренных отключениях электричества в Киеве

В Киеве наблюдаются экстренные отключения электричества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский энергохолдинг ДТЭК.
«В Киеве экстренные отключения света», — говорится в сообщении.
Отмечается, что графики стабилизационных отключений «пока не действуют».
Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявлял, что ситуация с электричеством в Киеве и области сложная, но близка к стабилизации. По его словам, на сегодняшний день нет потребителей, которые бы оставались без электричества в течение нескольких дней. Депутат также добавил, что ситуация в Киеве и области улучшается и близка к возвращению графиков плановых отключений.
С 10 октября ВС России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял российский президент Владимир Путин.