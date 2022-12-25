В ООН выступили с заявлением по ситуации с женщинами в Афганистане

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения «Талибан» (организация запрещена в России), запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам», — заявил Дюжаррик.