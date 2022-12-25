В ООН выступили с заявлением по ситуации с женщинами в Афганистане

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик передал заявление Антониу Гутерриша, в котором генсек ООН критикует запрет женщинам Афганистана работать в НПО, сообщает РИА Новости.
«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения «Талибан» (организация запрещена в России), запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам», — заявил Дюжаррик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены решением временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», отстранить женщин от работы в неправительственных организациях (НПО).
Согласно сообщению нового афганского правительства, работу сотрудниц поручено приостановить «до дальнейшего уведомления».