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32 минуты назад

В ООН раскритиковали запрет женщинам Афганистана работать в НПО

Газета.Ru

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик передал заявление Антониу Гутерриша, в котором генсек ООН критикует запрет женщинам Афганистана работать в НПО, сообщает РИА Новости.

В ООН выступили с заявлением по ситуации с женщинами в Афганистане
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о распоряжении... движения «Талибан» (организация запрещена в России), запрещающем женщинам работать в национальных и международных неправительственных организациях. Это решение подорвет работу многочисленных организаций, работающих по всей стране и помогающих наиболее уязвимым категориям, особенно женщинам и девочкам», — заявил Дюжаррик.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены решением временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», отстранить женщин от работы в неправительственных организациях (НПО).

Блинкен предупредил о катастрофе для Афганистана

Согласно сообщению нового афганского правительства, работу сотрудниц поручено приостановить «до дальнейшего уведомления».

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