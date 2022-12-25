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19 минут назад

Каким будет мир в 2023 году: раскрыты жуткие записки Нострадамуса

РИА "ФедералПресс"

«Где все хорошо, все прекрасно, Солнце и Луна и изобилие, там приближаются разорения», – писал пророк Нострадамус.

Каким будет мир в 2023 году: Раскрыты жуткие записки Нострадамуса
Фото: WIKIPEDIA.ORGWIKIPEDIA.ORG

Западные астрологи предполагают, что эти строки связаны с США. Эксперты считают, что Солнце – это золото, а Луна – серебро и доллары. Теперь они опасаются, что экономический кризис придет не только в Америку, но и охватит всю долларовую финансовую систему. Также расшифровано и предсказание о климатических изменениях в мире.

«Сорок лет не увидят радуги. Сорок лет ее будут видеть ежедневно. Сухая земля высохнет до конца, и начнутся великие наводнения», – отмечал Нострадамус.

Астрологи подчеркивают, что в природе могут начаться необратимые изменения, которые человечество не сможет остановить. В итоге это приведет к масштабной катастрофе. Великий Нострадамус оставил миру и послание о голоде, который начнется в одной из стран, а потом перейдет на весь мир. Также были упомянуты кровавые события в Великобритании.

«Вы семь раз увидите, что британцы изменятся. Темза будет в крови. Франция избежит, так как ее поддержит Германия», – говорил провидец, пишет The Daily Mail.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в 2023 году миру предсказали стабильность.

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