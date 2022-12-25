Блинкен предупредил о катастрофе для Афганистана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый закон властей Афганистана, представителей движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), запрещающий женщинам работать в гуманитарных организациях обернется катастрофическими последствиями для всех жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter.
Ранее «Талибан» принял закон, запрещающим всем местным и международным неправительственным организациям нанимать на работу женщин, а также велел уволить тех, кто уже занят трудовой деятельностью.
Блинкен выразил обеспокоенность новым запретом на участие женщин Афганистана в распределении гуманитарной помощи, так как подобный шаг подорвет спасающее жизни содействие огромному количеству людей.
«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа», — указал государственный секретарь США.
Ранее местные СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве Афганистана велело приостановить обучение всех студенток в государственных и частных университетах страны. Министр высшего образования Афганистана при этом пояснил, что обучение девушек в светских образовательных учреждениях противоречит исламским традициям и нарушает законы ислама.