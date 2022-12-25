Блинкен предупредил о катастрофе для Афганистана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый закон властей Афганистана, представителей движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), запрещающий женщинам работать в гуманитарных организациях обернется катастрофическими последствиями для всех жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter.

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Ранее «Талибан» принял закон, запрещающим всем местным и международным неправительственным организациям нанимать на работу женщин, а также велел уволить тех, кто уже занят трудовой деятельностью.

Блинкен выразил обеспокоенность новым запретом на участие женщин Афганистана в распределении гуманитарной помощи, так как подобный шаг подорвет спасающее жизни содействие огромному количеству людей.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа», — указал государственный секретарь США.