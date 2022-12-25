В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-7° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
59 минут назад

Блинкен предупредил о катастрофе для Афганистана

Елена Прошина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что новый закон властей Афганистана, представителей движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), запрещающий женщинам работать в гуманитарных организациях обернется катастрофическими последствиями для всех жителей страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Twitter.

Блинкен предупредил о катастрофе для Афганистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее «Талибан» принял закон, запрещающим всем местным и международным неправительственным организациям нанимать на работу женщин, а также велел уволить тех, кто уже занят трудовой деятельностью.

Блинкен выразил обеспокоенность новым запретом на участие женщин Афганистана в распределении гуманитарной помощи, так как подобный шаг подорвет спасающее жизни содействие огромному количеству людей.

«Женщины играют центральную роль в гуманитарных операциях по всему миру. Это решение может иметь катастрофические последствия для афганского народа», — указал государственный секретарь США.

Ранее местные СМИ сообщали, что министерство высшего образования в правительстве Афганистана велело приостановить обучение всех студенток в государственных и частных университетах страны. Министр высшего образования Афганистана при этом пояснил, что обучение девушек в светских образовательных учреждениях противоречит исламским традициям и нарушает законы ислама.

В мире,Энтони Блинкен,Талибан,ООН,
39
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители