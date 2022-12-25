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1 час назад

Число жертв снежной бури в США увеличилось до 23

ТК «Звезда»иещё 10

По меньшей мере 23 человека погибли в серии ЧП, вызванных снежным бураном на территории США. Обновленные данные о жертвах непогоды сообщила телекомпания NBC.

Cнежная буря в США привела к гибели 23 человек
Фото: ТРК ЗвездаТРК Звезда

Как передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, снежная буря бушует на территории нескольких штатов, случаи гибели людей из-за снежного шторма зафиксированы в Висконсин, Канзасе, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичигане, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси.

Ранее сообщалось о 16 погибших от погодной стихии.

По данным американских СМИ, из-за сильного снегопада со шквалистым ветром в Рождественский Сочельник в США отменили более 2,3 тыс. рейсов, без электричества остались около 240 тыс. пользователей.

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