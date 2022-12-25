Cнежная буря в США привела к гибели 23 человек

По меньшей мере 23 человека погибли в серии ЧП, вызванных снежным бураном на территории США. Обновленные данные о жертвах непогоды сообщила телекомпания NBC.

Фото: ТРК Звезда ТРК Звезда

Как передает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, снежная буря бушует на территории нескольких штатов, случаи гибели людей из-за снежного шторма зафиксированы в Висконсин, Канзасе, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичигане, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме и Теннесси.

Ранее сообщалось о 16 погибших от погодной стихии.