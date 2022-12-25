Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением в ответ на извинения газеты Sun

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали извинения газеты Sun за публикацию Джереми Кларксона, в которой он предложил забросать герцогиню Сассекскую экскрементами. Они сочли подобный шаг «пиар-ходом», передает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.
Ранее газета Sun извинилась за публикацию о Меган Маркл, которая вызвала негативную реакцию общественности и жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO).
Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл заявил, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы принести ей свои извинения. Это демонстрирует истинные намерения издание, считает он.
«Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии», — подчеркнул пресс-секретарь и добавил, что Sun эксплуатирует «насилие, ненависть и женоненавистничество».
Он указал, что настоящим извинением со стороны Sun было бы изменение этических стандартов газеты.
Джереми Кларксон в статье для Sun написал, что Меган Маркл нужно провести по улицам голой и забросать экскрементами. Его высказывание вызвало бурную реакцию в обществе, в том числе среди членов британского парламента. Более 60 депутатов Великобритании потребовали от газеты Sun принять меры в отношении телеведущего. Кларксон позже попросил издание удалить статью, а в своем Twitter-аккаунте написал, что его комментарий был неудачной отсылкой на эпизод из сериала «Игра престолов».