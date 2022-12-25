Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением в ответ на извинения газеты Sun

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали извинения газеты Sun за публикацию Джереми Кларксона, в которой он предложил забросать герцогиню Сассекскую экскрементами. Они сочли подобный шаг «пиар-ходом», передает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

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Ранее газета Sun извинилась за публикацию о Меган Маркл, которая вызвала негативную реакцию общественности и жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO).

Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл заявил, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы принести ей свои извинения. Это демонстрирует истинные намерения издание, считает он.

«Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии», — подчеркнул пресс-секретарь и добавил, что Sun эксплуатирует «насилие, ненависть и женоненавистничество».

Он указал, что настоящим извинением со стороны Sun было бы изменение этических стандартов газеты.