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47 минут назад

Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением в ответ на извинения газеты Sun

Елена Прошина

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прокомментировали извинения газеты Sun за публикацию Джереми Кларксона, в которой он предложил забросать герцогиню Сассекскую экскрементами. Они сочли подобный шаг «пиар-ходом», передает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

Гарри и Меган Маркл выступили с заявлением в ответ на извинения газеты Sun
Фото: ТАССТАСС

Ранее газета Sun извинилась за публикацию о Меган Маркл, которая вызвала негативную реакцию общественности и жалобы в Организацию стандартов независимой прессы (IPSO).

Пресс-секретарь принца Гарри и Меган Маркл заявил, что Sun не связывалась с герцогиней Сассекской, чтобы принести ей свои извинения. Это демонстрирует истинные намерения издание, считает он.

«Это не более чем пиар-ход. Хотя общественность точно заслуживает извинений издания за их опасные комментарии», — подчеркнул пресс-секретарь и добавил, что Sun эксплуатирует «насилие, ненависть и женоненавистничество».

Он указал, что настоящим извинением со стороны Sun было бы изменение этических стандартов газеты.

Джереми Кларксон в статье для Sun написал, что Меган Маркл нужно провести по улицам голой и забросать экскрементами. Его высказывание вызвало бурную реакцию в обществе, в том числе среди членов британского парламента. Более 60 депутатов Великобритании потребовали от газеты Sun принять меры в отношении телеведущего. Кларксон позже попросил издание удалить статью, а в своем Twitter-аккаунте написал, что его комментарий был неудачной отсылкой на эпизод из сериала «Игра престолов».

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