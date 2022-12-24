В энергетике Техаса объявили режим ЧС из-за снежной бури

В штате Техас в США режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури и резкого падения температуры, американское Минэнерго разрешило техасским властям пренебречь экологическими нормами для выработки энергии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган.

Как уточняется, падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей в штате и привели к рекордному росту потребления электричества.

«Настоящим я выношу определение, что в Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин», — говорится в заявлении Хоган.

Из-за непогоды Техас остался без 16,7 тыс. мегаватт электричества. Вырабатывается оно с помощью углеводородов, ветра и солнца.