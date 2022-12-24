В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
42 минуты назад

В энергетике Техаса объявили режим ЧС из-за снежной бури

RT на русскомиещё 1

В штате Техас в США режим чрезвычайной ситуации из-за снежной бури и резкого падения температуры, американское Минэнерго разрешило техасским властям пренебречь экологическими нормами для выработки энергии.

В энергетике Техаса объявили режим ЧС из-за снежной бури
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подписанный замминистра по инфраструктуре Кэтлин Хоган.

Как уточняется, падение температуры и сильный ветер вывели из строя часть генерирующих мощностей в штате и привели к рекордному росту потребления электричества.

«Настоящим я выношу определение, что в Техасе существует чрезвычайная ситуация вследствие нехватки электрической энергии, дефицита мощностей для ее генерации и других причин», — говорится в заявлении Хоган.

Из-за непогоды Техас остался без 16,7 тыс. мегаватт электричества. Вырабатывается оно с помощью углеводородов, ветра и солнца.

Агентство подчёркивает, что энергосистема Техаса изолирована, штат не может получать поставки электричества извне.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители