В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-13° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
41 минуту назад

Эрдоган анонсировал «интересные новости» по газовому вопросу

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в понедельник, 26 декабря, расскажет общественности о новых «интересных новостях» по газовой теме. Об этом пишет РИА «Новости».

Эрдоган анонсировал «интересные новости» по газовому вопросу
Фото: © Пресс-служба президента Казахстана© Пресс-служба президента Казахстана

Отмечается, что Анкара планирует вложить почти $10 млрд в проект добычи и транспортировки 540 млрд кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно расчетам, энергоресурс начнет поступать в Турцию с месторождения в 2023 году.

Казахстан уточнил условие для создания «тройственного газового союза»

Эрдоган рассказал журналистам, что специалисты круглые сутки работают над тем, чтобы подключить газ к национальной системе.

Президент уточнил, что в понедельник власти поделятся с нацией «новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу». Он добавил, что после введения в эксплуатацию проекта озвучит сведения, которые также будут приятными для населения.

В мире,Реджеп Эрдоган,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители