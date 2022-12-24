Эрдоган анонсировал «интересные новости» по газовому вопросу

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в понедельник, 26 декабря, расскажет общественности о новых «интересных новостях» по газовой теме. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что Анкара планирует вложить почти $10 млрд в проект добычи и транспортировки 540 млрд кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно расчетам, энергоресурс начнет поступать в Турцию с месторождения в 2023 году.
Эрдоган рассказал журналистам, что специалисты круглые сутки работают над тем, чтобы подключить газ к национальной системе.
Президент уточнил, что в понедельник власти поделятся с нацией «новыми хорошими, интересными новостями по этому вопросу». Он добавил, что после введения в эксплуатацию проекта озвучит сведения, которые также будут приятными для населения.