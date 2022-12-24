Театр Пушкина в Харькове с четвертой попытки переименовали

Депутаты Харьковского областного с четвертой попытки одобрили решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, театр больше не будет называться в четь русского поэта и писателя. Об этом сообщила депутат Галина Куц в социальных сетях, передает ТАСС.

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«Наконец-то театр Пушкина в Харькове переименован! Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала чиновник.

В июле сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов раскритиковал призывы к переименованию в городе улицы Пушкинская и станции метро «Пушкинская», получивших свои названия в честь русского поэта Александра Пушкина.