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33 минуты назад

Театр Пушкина в Харькове с четвертой попытки переименовали

Газета.Ruиещё 1

Депутаты Харьковского областного с четвертой попытки одобрили решение о переименовании Харьковского академического русского драматического театра имени Пушкина, театр больше не будет называться в четь русского поэта и писателя. Об этом сообщила депутат Галина Куц в социальных сетях, передает ТАСС.

Театр Пушкина в Харькове с четвертой попытки переименовали
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Наконец-то театр Пушкина в Харькове переименован! Теперь в названии театра нет ни слова «русский», ни слова «Пушкин», — написала чиновник.

В июле сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов раскритиковал призывы к переименованию в городе улицы Пушкинская и станции метро «Пушкинская», получивших свои названия в честь русского поэта Александра Пушкина.

В том же месяце в украинском Тернополе переименовали 13 улиц с именами русских и советских деятелей.

В мире,Игорь Терехов,
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