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31 минуту назад

СМИ: Карл III выставил принца Эндрю из Букингемского дворца

Илья Родин

Король Великобритании Карл III фактически выгнал опального принца Эндрю из Букингемского дворца, пишет Sun со ссылкой на источник.

Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник подчеркнул, что король ясно дал понять, что более не желает видеть Эндрю во дворце. Он добавил, что принц прекратил выполнение обязанностей, которые вменялись ему ранее, как члену королевской семьи.

«Присутствие [принца] во дворце подошло к концу. Король дал ясно понять. Он [Эндрю] не выполняет королевские обязанности. Он сам по себе», - уточнил собеседник издания.

Напомним, что опальный принц получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны 38-летней правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она заявила, что герцог Йоркский изнасиловал ее, когда ей было 17 лет.

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На фоне вызванного ее словами широкого общественного резонанса, Букингемский дворец лишил Эндрю титула, почетных воинских званий и положенных привилегий. В частности, у него забрали вооруженную охрану.

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