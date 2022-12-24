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14 минут назад

На Западе поняли, зачем Зеленский посетил США

Майк Габриелян

Комментаторы Twitter раскритиковали публикацию Зеленского о выделении конгрессом США денег на вооружение Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

На Западе поняли, зачем Зеленский посетил США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пользователи соцсети считают, что речь идет об отмывании средств, а в Вашингтон политик приехал из-за того, что «Украина проигрывает».

«Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot», - написал один из комментаторов.

Другие отмечают, что американские власти должны заботиться «о своих границах и своих бездомных», а не «тратить миллиарды долларов невиновных американцев, никак не связанных» с конфликтом, развязанным Зеленским.

Пользователи также предположили, что «жена Зеленского будет рада потратить еще 40 тысяч на шоппинг благодаря Штатам».

«Пустая трата денег. Как вы смеете забирать мои деньги. У нас в стране достаточно людей, отчаянно нуждающихся в доме, еде, одежде или медицине».

подытожил пользователь с ником awbitcoin.

По его словам, Украина «вообще никак не касается» рядовых американцев, и Вашингтон не имеет права говорить от имени миллионов граждан.

В среду Зеленский приехал в Вашингтон, где встретился с Байденом и руководством конгресса. Во время визита объявили о новом пакете американской военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. Он включает батарею ПВО Patriot.

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