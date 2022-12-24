American Thinker: США превратились в банк для Украины

«Сенатор Митч Макконнел недавно заявил, что „главным приоритетом“ для республиканцев является помощь Украине в победе над русскими. Действительно? <…> Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших граждан», — написал Гонсалес в колонке для American Thinker.