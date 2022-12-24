В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-12° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

American Thinker: США превратились в банк для Украины и забыли про своих граждан

Ura.Ru

США превратились в банк для Украины, забыв о заботе о своих гражданах. С таким мнением выступил обозреватель Энтони Гонсалес в материале American Thinker.

American Thinker: США превратились в банк для Украины
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Сенатор Митч Макконнел недавно заявил, что „главным приоритетом“ для республиканцев является помощь Украине в победе над русскими. Действительно? <…> Мы стали банком Украины, выдаем деньги, когда этого просит Киев, при этом не обращая внимания на просьбы наших граждан», — написал Гонсалес в колонке для American Thinker.

Обозреватель напомнил, что в США сейчас высокие инфляция, цены га газ и безработица, в стране побит рекорд по нелегальным мигрантам. Однако Конгресс отдает приоритет Украине, а не своим гражданам, считает Гонсалес.

США активно помогают Киеву финансами и вооружением с начала спецоперации России. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон и встретился с американским лидером Джо Байденом. По итогам встречи Белый дом согласился поставить Киеву ЗРК Patriot, которые уже раскритиковал экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер. Тем временем, спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил США о последствиях помощи Украине, пишут «Дни.ру».

В мире,Скотт Риттер,Митч Макконнел,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители