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43 минуты назад

В Молдавии призвали граждан продолжать экономить энергоресурсы

Lenta.ruиещё 1

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к гражданам республики с призывом продолжать экономию потребления энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Власти Молдавии обратились к гражданам с просьбой
Фото: ShutterstockShutterstock

«Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в ходе заседания комиссии по смягчению последствий энергетического кризиса было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95 процентов счетов компании «Молдовагаз», также выплачены все долги перед российской компанией «Газпром», подчеркнули в пресс-службе правительства республики.

В мире,Наталья Гаврилица,Газпром,
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