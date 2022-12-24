Власти Молдавии обратились к гражданам с просьбой

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к гражданам республики с призывом продолжать экономию потребления энергоресурсов. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Госпожа премьер призвала бытовых потребителей, государственные органы и предприятия продолжать кампанию по экономии электроэнергии, других энергоресурсов», — сказано в сообщении.

Также в ходе заседания комиссии по смягчению последствий энергетического кризиса было объявлено, что за ноябрь было оплачено 95 процентов счетов компании «Молдовагаз», также выплачены все долги перед российской компанией «Газпром», подчеркнули в пресс-службе правительства республики.