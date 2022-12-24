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34 минуты назад

СМИ: в Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество

Елена Прошина

Парламентарии в Великобритании написали письмо главе МИД Джеймсу Клеверли, в котором сообщается о том, что власти Саудовской Аравии могут провести массовые казни во время, совпадающее с рождественскими праздниками в Западной Европе, сообщает газета Telegraph.

В Британии опасаются массовых казней в Саудовской Аравии под Рождество
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так они якобы попытаются избежать чувствительной реакции на дипломатическом уровне. По данным издания, документ подписали депутаты от всего партийного спектра, в том числе Дэвид Дэвис, Хилари Бенн, Питер Боттомли, Алистер Кармайкл и Энди Слотер.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что Эр-Рияд может провести массовые казни в период праздников, когда внимание мира обращено в другую сторону, а саудовские власти считают, что столкнутся с меньшим дипломатическим ударом», - говорится в письме.

Как указывают парламентарии, в 2016 и 2020 годах Саудовская Аравия уже проводила казни в праздничный и новогодний период, когда международному сообществу «сложнее реагировать быстро». Британские депутаты призвали министра иностранных дел сделать заявления перед праздниками, чтобы донести до Эр-Рияда, что данный шаг был бы «совершенно неприемлем».

В мире,Джеймс Клеверли,Дэвид Дэвис,
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