Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала об их первой реакции на начало российской специальной военной операции, сообщает The Financial Times.

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По словам жены главы государства, когда она проснулась, президент уже был одет в костюм и галстук.

«Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось"», — говорится в статье. Женщина быстро собрала сумку и спряталась в бункере. Затем ее отвезли в место, расположение которого засекречено. Там она пробыла три месяца.

Теперь, если не объявляется воздушная тревога, Елена собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем. По словам Зеленской, «сейчас нам во всем не хватает нормальности».

Также супруга президента заявила, что в целом происходящее не стало для их семьи неожиданностью. При этом они испытывали шок, а план действий заранее не обсуждался: «Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать».