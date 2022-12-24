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23 минуты назад

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации

Елена Прошина

Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена рассказала об их первой реакции на начало российской специальной военной операции, сообщает The Financial Times.

Жена Зеленского рассказала о его первой реакции на начало спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам жены главы государства, когда она проснулась, президент уже был одет в костюм и галстук.

«Когда она спросила, что происходит, он ответил: "Началось"», — говорится в статье. Женщина быстро собрала сумку и спряталась в бункере. Затем ее отвезли в место, расположение которого засекречено. Там она пробыла три месяца.

Теперь, если не объявляется воздушная тревога, Елена собирает сына в школу, а «если повезет», обедает с мужем. По словам Зеленской, «сейчас нам во всем не хватает нормальности».

Также супруга президента заявила, что в целом происходящее не стало для их семьи неожиданностью. При этом они испытывали шок, а план действий заранее не обсуждался: «Мы не обсуждали никаких деталей, что я должна делать с детьми, что он должен делать».

Ранее жена Зеленского рассказала, что большинство граждан Украины выразили готовность жить без света и тепла несколько лет, если есть перспектива евроинтеграции.

В мире,Владимир Зеленский,
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