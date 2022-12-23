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22 минуты назад

В США рассказали о разногласиях Вашингтона и Киева

Lenta.ru

Обозреватель американского журнала Newsweek Дэниел Депетрис рассказал о серьезных разногласиях Вашингтона и Киева касательно того, как должен завершиться кризис на Украине. Об этом он написал в своей статье.

В США рассказали о разногласиях Вашингтона и Киева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению автора, США более заинтересованы в окончании конфликта путем дипломатии, чем Украина, которая в данный момент не хочет участвовать в переговорах. Депетрис посоветовал украинцам не поддаваться «азартному куражу» президента Владимира Зеленского, который мечтает о «грядущих победах».

В то же время, Вашингтон не решается громко говорить о мирном диалоге, чтобы не противоречить собственным заявлениям о поддержке Киева. «Американская риторика играет против США», — заключил обозреватель.

В мире,Владимир Зеленский,
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