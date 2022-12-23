WP: визит Зеленского в США показал разногласия с Байденом по поводу стратегии

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США показал разногласия между Киевом и Вашингтоном по поводу понимания стратегии завершения конфликта. Такое мнение в своей статье в The Washington Post высказал обозреватель Давид Игнатиус.

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По его словам, визит Зеленского в Вашингтон фактически являлся «военным саммитом» и закончился «глубоким расхождением между двумя союзниками в понимании их стратегий завершения войны».

Игнатиус указал на то, что президент Украины в своем выступлении в Конгрессе США заявил о стремлении к «абсолютной победе» над Россией, употребив слово «победа» 11 раз и один раз уже во время общения с журналистами в Белом доме после встречи с американским главой Джо Байденом.

«Показательно, что президент США ни разу не использовал это слово», — отметил обозреватель.