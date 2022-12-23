Госдеп ответил на обвинения о связи США со взрывами на "Северных потоках"

Администрация Соединенных Штатов считает беспочвенными любые предположения о причастности американской стороны к взрывам на "Северных потоках", Вашингтон будет поддерживать проведение европейскими странами расследований произошедшего. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента.

"Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что у России "давняя история распространения дезинформации, и она здесь снова это делает".

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов.

ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с "Северных потоков".