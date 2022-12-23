В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
23 минуты назад

Госдеп назвал безосновательными обвинения о связи США со взрывами на "Северных потоках"

Газета.Ruиещё 1

Администрация Соединенных Штатов считает беспочвенными любые предположения о причастности американской стороны к взрывам на "Северных потоках", Вашингтон будет поддерживать проведение европейскими странами расследований произошедшего. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Госдепартамента.

Госдеп ответил на обвинения о связи США со взрывами на "Северных потоках"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Любые предположения о том, что Соединенные Штаты были причастны к этому, являются совершенно безосновательными", - добавил собеседник агентства.

Он добавил, что у России "давняя история распространения дезинформации, и она здесь снова это делает".

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках "Северного потока" и "Северного потока - 2". Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов.

Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным

ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Оператор газопроводов, компания Nord Stream AG, заявила, что сроки их восстановления пока оценить невозможно.

Россия и Турция прорабатывают создание газового хаба, через который можно было бы переместить транзит с "Северных потоков".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" являются актом международного государственного терроризма.

В мире,Владимир Путин,Европейский совет,ФСБ,Госдеп США,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители