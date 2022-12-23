Зеленский назвал 8 задач украинской дипломатии в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед послами, назвал восемь главных задач украинской дипломатии на 2023 год. Проведения мирных переговоров с Москвой в их числе не было, сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт главы государства.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В первую очередь были названы задачи по проведению переговоров по вступлению в ЕС, подготовка к саммиту НАТО и «обеспечение конкретных результатов» по его итогам.

Обеспечение оборонных потребностей страны или поставки вооружений от союзных стран также были перечислены среди плановой программы.

Говоря о восстановлении энергетики в стране, Зеленский потребовал от послов работать по этому вопросу «максимально тесно с правительством, офисом, международными организациями и государствами-партнерами», для достижения результатов.

Речь также зашла о России, в контексте усиления работы по введению санкций, организации трибунала в связи со спецоперацией и по блокировке активов.

Восьмым пунктом была названа поддержка украинцев по всему миру.