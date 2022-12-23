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12 минут назад

Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки в стране

Газета.Ru

Европарламент призвал власти Молдавии разрешить однополые браки и выступить в защиту представителей ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал ЕП.

Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки в стране
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Европарламент также обратил внимание на важность борьбы с дискриминацией на рабочем месте, борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране. Церемония подписания документа прошла на лужайке Белого дома.

Во время церемонии американский лидер поблагодарил членов конгресса США, которые участвовали в разработке закона и отметил, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в определенный период американской истории.

Кроме того, он выступил и в защиту «трансгендерных детей». По его словам, предлагаемые на уровнях некоторых американских штатов законы угрожают их правам, вводя уголовную ответственность для врачей, оказывающих детям направленные на смену пола услуги.

В мире,Джозеф Байден,Европарламент,
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