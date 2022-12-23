Европарламент призвал Молдавию легализовать однополые браки в стране

Европарламент призвал власти Молдавии разрешить однополые браки и выступить в защиту представителей ЛГБТ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал ЕП.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Европарламент также обратил внимание на важность борьбы с дискриминацией на рабочем месте, борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также защиты прав меньшинств.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о признании однополых браков в стране. Церемония подписания документа прошла на лужайке Белого дома.

Во время церемонии американский лидер поблагодарил членов конгресса США, которые участвовали в разработке закона и отметил, что документ также признает межрасовые браки, которые были под запретом в определенный период американской истории.