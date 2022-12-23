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15 минут назад

Внешний вид Зеленского рассмешил журналистку из США

Елена Прошина

Привычка президента Украины Владимира Зеленского надевать на официальные встречи неформальную «милитари одежду» является не более чем пропагандистским трюком. Такое мнение у себя в Twitter-аккаунте высказала американская журналистка Кэндис Оуэнс.

Внешний вид Зеленского рассмешил журналистку из США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я не могу перестать смеяться над тем, как Зеленский всегда намеренно выглядит так, будто он только что вылез из окопа. Он использует это в качестве повторяющегося элемента пропаганды», — написала она.

Оуэнс считает, что «милитари одеждой» президент Украины пытается передать сигнал, что «ему просто некогда надеть костюм, он занят героическими вещами». При этом, по мнению журналистки, Зеленский забывает упомянуть, что делает он это на деньги американских налогоплательщиков.

Напомним, что президент Украины Зеленский прибыл в США вчера, 21 декабря. В Вашингтоне Зеленский провел встречу с Байденом и выступил в Конгрессе.

В мире,Владимир Зеленский,
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