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15 минут назад

Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах

Вечерняя Москва

Правительство Азербайджана требует, чтобы бизнесмен Рубен Варданян, недавно вышедший из гражданства России, немедленно покинул территорию Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу, 23 декабря, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов.

Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Нагорный Карабах
Фото: ТАССТАСС

— Его (Варданяна — прим. «ВМ») деятельность носит преступно-авантюристический характер. Мы считаем, что этому должен быть положен конец, — сказал министр.

От присутствия Варданяна на территории этого региона страдает местное население, подчеркнул он. Байрамов также назвал бизнесмена «чуждым элементом» для Карабаха, передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого было удовлетворено заявление Варданяна о выходе из гражданства. В ноябре лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что назначает Варданяна главой правительства.

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22 декабря в МИД РФ сообщили, что главы внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана должны были встретиться 23 декабря для обсуждения подготовки мирного договора, однако Ереван отказался от участия из-за текущей обстановки в Лачинском коридоре.

В мире,Джейхун Байрамов,Рубен Варданян,Араик Арутюнян,Владимир Путин,МИД России,
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