Украина оказалась в безвыходном положении из-за больших потерь армии и нехватки ресурсов. Об этом пишут журналисты New York Times (NYT) Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт.

Фото: U.S. Army Europe Images U.S. Army Europe Images

Авторы отмечают, что за последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с колоссальными потерями. «Тысячи убитых украинских солдат и расход огромного количества боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов», — говорится в статье. На протяжении всего этого времени украинские военные за неделю тратили в разы больше артиллерийских снарядов, чем США могли бы произвести за месяц, пишет NYT.

Также указывается, что ход конфликта, вероятно, изменится в ближайшие месяцы, поскольку Россия укрепляет оборону и направляет больше военнослужащих на линию фронта. Отдельно журналисты NYT отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, заявили авторы материала.

Ранее американский полковник в отставке, экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией. По его словам, Россия успешно начала увеличивать свои силы в четыре раза к началу следующего года, а Украина бросает «тысячи в котел смерти в Бахмуте».