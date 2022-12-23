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58 минут назад

В США заявили о безвыходном положении Украины

Lenta.ru

Украина оказалась в безвыходном положении из-за больших потерь армии и нехватки ресурсов. Об этом пишут журналисты New York Times (NYT) Джулианна Барнс, Хелена Купер и Эрик Шмитт.

В США заявили о безвыходном положении Украины
Фото: U.S. Army Europe ImagesU.S. Army Europe Images

Авторы отмечают, что за последние полгода Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с колоссальными потерями. «Тысячи убитых украинских солдат и расход огромного количества боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов», — говорится в статье. На протяжении всего этого времени украинские военные за неделю тратили в разы больше артиллерийских снарядов, чем США могли бы произвести за месяц, пишет NYT.

Также указывается, что ход конфликта, вероятно, изменится в ближайшие месяцы, поскольку Россия укрепляет оборону и направляет больше военнослужащих на линию фронта. Отдельно журналисты NYT отметили тактику российских войск. Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин эффективно проводит сложные военные операции, заявили авторы материала.

Ранее американский полковник в отставке, экс-сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк констатировал проигрыш Украины в конфликте с Россией. По его словам, Россия успешно начала увеличивать свои силы в четыре раза к началу следующего года, а Украина бросает «тысячи в котел смерти в Бахмуте».

В октябре западные военные чиновники и аналитики также отмечали признаки большей тактической слаженности среди российских военных после того, как командование взял на себя Суровикин. Они указывали, что российский генерал уже отметился эффективностью как военный стратег.

В мире,СВО,Ричард Блэк,Эрик Шмитт,Сергей Суровикин,
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