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53 минуты назад

Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах

Lenta.ruиещё 4

Миллиардер Рубен Варданян, занимающий пост госминистра в Арцахе (Нагорном Карабахе), должен покинуть территорию региона. С таким требованием выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Азербайджан потребовал от Варданяна покинуть Карабах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министр назвал Варданяна чуждым элементом и заявил, что его деятельность носит преступно-авантюристический характер.

«Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех, в первую очередь от этого страдает местное население», — заключил руководитель внешнеполитического ведомства.

В мире,Джейхун Байрамов,Рубен Варданян,Сергей Лавров,
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