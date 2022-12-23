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54 минуты назад

Чехия обратилась с требованием к России

Елена Прошина

Чехия требует от России гарантий безопасности и ненападения на своих соседей, заявил глава МИД страны Ян Липавский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CTK.

Чехия обратилась с требованием к России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — сказал он.

Он подчеркнул важность того, «чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии».

При этом Липавский считает крайне важным продолжать оказывать помощь Украине. По его словам, с наступлением зимы и частыми нападениями России на энергетическую инфраструктуру приоритеты помощи меняются.

«Упор делается на обеспечение средствами ПВО, Чехия совершенно не способна играть там желаемую роль, но мы ее выполняем в других вопросах», - сказал он.

Он привел в пример дизельные генераторы, которые Чехия поставляет в том числе в больницы.

Болгария начала отправку оружия на Украину

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо подумать о том, какие гарантии Запад готов предоставить России, когда она вернется к переговорам о прекращении войны на Украине.

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