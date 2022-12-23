Чехия обратилась с требованием к России

Чехия требует от России гарантий безопасности и ненападения на своих соседей, заявил глава МИД страны Ян Липавский. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CTK.

«Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них», — сказал он.

Он подчеркнул важность того, «чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии».

При этом Липавский считает крайне важным продолжать оказывать помощь Украине. По его словам, с наступлением зимы и частыми нападениями России на энергетическую инфраструктуру приоритеты помощи меняются.

«Упор делается на обеспечение средствами ПВО, Чехия совершенно не способна играть там желаемую роль, но мы ее выполняем в других вопросах», - сказал он.

Он привел в пример дизельные генераторы, которые Чехия поставляет в том числе в больницы.