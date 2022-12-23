В Италии рассказали о мирных усилиях Рима по Украине

«Мы постоянно делаем России предложения о переговорах, итальянское правительство также обращается к посредникам, таким как Турция, например, Ватикан, а также к Китаю, чтобы они настаивали в работе по убеждению российского руководства. Но ясно, что мы должны восстановить статус-кво: необходима объединенная поддержка Запада, чтобы создать условия для прекращения огня, а затем и для мирных переговоров», — рассказал министр.