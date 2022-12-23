Обзор иноСМИ: развертывание "супероружия Путина" и удар по безопасности ЕС

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Украинский кризис разрушает экономику Европы

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Украинский кризис привел к тому, что европейские страны лишились поставок газа, угля и удобрений из России, которые не так просто заменить. Также выросла зависимость ЕС от США в вопросах поставок вооружений. Ситуация на Украине показала и полный крах европейской политики в области безопасности, отмечает турецкое издание Dünya.

При этом в статье обращается внимание на то, что «архитектура безопасности Европы может быть обеспечены только с участием России, без нее сделать это невозможно».

«Налицо ситуация, в которой ЕС более не может называться экономической силой. Но важнее то, что украинский кризис показал, что Евросоюз больше не имеет права голоса в мировой политике», - считает издание.

В США усомнились в эффективности ЗРК Patriot на Украине

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые планируется направить на Украину, не смогут стать полноценной заменой систем противовоздушной обороны C-300 из-за своей дороговизны и недоказанной эффективности против современного российского оружия, например, «Искандеров». Такое мнение высказали обозреватели издания Military Watch.

По мнению журналистов, Украина получить небольшое количество американских комплексов, в том числе и из-за небольших масштабов их производства в США.

«Ясно одно – там, где огромное количество украинских С-300 являлось серьезной проблемой для российской авиации (…), ограниченное развертывание Patriot, вероятнее всего, значительно упростит русским нейтрализацию сил Киева», - подчеркивается в статье.

Сенат США утвердил поправку о конфискации российских активв в пользу Украины

Сенат США принял поправку к ежегодному законопроекту Конгресса о финансировании, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для гуманитарной и военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, эта поправка активно продвигалась украинскими правозащитными группами.

«Активы российских олигархов сначала будут переданы Государственному департаменту, который, согласно тексту законопроекта, распределит средства», - пишет агентство.

Украина угрожает обороноспособности НАТО

Поставки оружия Киеву истощают запасы европейских стран и ставят под угрозу обороноспособность Североатлантического альянса. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Издание указало на то, что ни в одной из стран НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения широкомасштабной артиллерийской войны, ни промышленного комплекса способного быстро создавать резервы вооружений. При этом ВСУ в месяц выпускают до 40 000 артиллерийских снарядов, в то время как производство таких снарядов составляет 300 000 единиц в год.

Американцам напомнили о «супероружии Путина»

В России практически готово к развертыванию новое «супероружие» - баллистическая ракета РС-28 «Сармат», которая способна нести до 15 ядерных боеголовок. Об этом пишет газета New York Post.