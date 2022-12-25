Есть жертвы: В Испании автобус упал в реку

В Испании автобус упал в реку, два человека погибли, а еще три человека пропали без вести, сообщает агентство EFE.

"Два человека погибли, трое числятся пропавшими без вести и еще двое спасены после падения автобуса в реку Лерес в Сердедо-Котобаде", - указано в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает пожарная охрана, а также гражданская гвардия Испании - военизированное полицейское подразделение, которое реагирует на ситуации за пределами городов.

Ранее рейсовый автобус, перевозивший группу детей, врезался в грузовой автомобиль под Новосибирском. Отмечается, что автобус двигался из Новосибирска в Барнаул. В какой-то момент водитель не справился с управлением и автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Всего в автобусе в момент столкновения находились 27 детей 9 взрослых. Полиция выясняет обстоятельства аварии.