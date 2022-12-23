Япония заявила протест КНДР после пуска ракеты

Япония заявила протест КНДР в связи с проведенным ракетным испытанием. Об этом заявил представитель японского МИД, передает РИА Новости.

Фото: KCNA KCNA

«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила», — заявил представитель японского МИД.

По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела пуск в сторону Японского моря по меньшей мере одной баллистической ракеты в 10.31 мск. Дальность ее полета составила 300 км с максимальной высотой в 50 км. Ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Японские военные не исключают, что КНДР могли испытать ракету с изменяемой траекторией полета.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил баллистическую ракету.

18 декабря КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Второй запуск произошел примерно через 25 минут после первого.