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47 минут назад

Япония заявила протест КНДР после испытания баллистической ракеты

Газета.Ruиещё 4

Япония заявила протест КНДР в связи с проведенным ракетным испытанием. Об этом заявил представитель японского МИД, передает РИА Новости.

Япония заявила протест КНДР после пуска ракеты
Фото: KCNAKCNA

«Наша страна заявила Северной Корее решительный протест по дипломатическим каналам и жестко осудила», — заявил представитель японского МИД.

По данным Минобороны Японии, Северная Корея произвела пуск в сторону Японского моря по меньшей мере одной баллистической ракеты в 10.31 мск. Дальность ее полета составила 300 км с максимальной высотой в 50 км. Ракета упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Японские военные не исключают, что КНДР могли испытать ракету с изменяемой траекторией полета.

Ранее южнокорейские военные заявили, что Пхеньян запустил баллистическую ракету.

18 декабря КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Второй запуск произошел примерно через 25 минут после первого.

Власти США и Южной Кореи собираются изменить свои будущие военные маневры, создав более реалистичные сценарии на фоне роста ядерного потенциала Северной Кореи.

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