Пока вы спали: срыв казаками высадки ВСУ и предупреждение Ирана Зеленскому

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Российские казаки сорвали высадку ВСУ под Херсоном

Видео дня

Казаки бригады «Дон» предотвратили две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области, после чего стали гораздо чаще подвергаться обстрелам, в том числе и из американских гаубиц M777. Об этом рассказал РИА Новости офицер с позывным «Пума».

По его словам, одна высадка диверсионно-разведывательных групп в декабре была предотвращена ночью, а вторая в туман. В ответ на обстрелы ВСУ российские военные применяют «Град», а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», пояснил офицер.

Овечкин побил рекорд по броскам за всю историю НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Оттавой Сенаторз» нанес шесть бросков по воротам соперника и побил рекорд по их количеству за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом пишет «Чемпионат».

Таким образом, на счету россиянина 6211 бросков за карьеру. Овечкин превзошел канадского хоккеиста Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков.

Иран призвал Зеленского не испытывать терпение Тегерана

Представитель МИД Ирана Насер Канаани обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом не испытывать терпение Тегерана «необоснованными обвинениями» в поставках оружия России. Его заявление размещено на сайте ведомства.

Канаани подчеркнул, что Иран не отправлял никакой военной техники ни одной из сторон конфликта.

«Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину. Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно», - заметил он, призвав также президента Украины извлечь урок из судеб «некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США».

Источник: модернизирована атомная подводная лодка «Тамбов»

Атомная подводная лодка «Тамбов» проекта 671РТМК Северного флота прошла модернизацию в Центре судоремонта «Звездочка» и вышла в море на испытания. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет ТАСС.

По словам источников, близких к оборонно-промышленному комплексу и российскому военному ведомству, испытания подводной лодки, в зависимости от их результатов, могут продлиться до полугода.

Новак озвучил ответные меры России на введение потолка цен на нефть

Вице-премьер Александр Новак заявил о том, что Россия в ответ на введение потолка цен на нефть планирует запретить ее поставки в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. Об этом пишет РИА Новости.

Новак подчеркнул, что соответствующий указ президента уже готовится.