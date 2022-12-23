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22 минуты назад

Президент Алжира заявил о готовности экспортировать излишки электроэнергии в Европу

ТК «Звезда»иещё 1

Алжир поддержать страны ЕС, пострадавших от энергокризиса, поставками излишками произведенной электроэнергии. Алжирский президент Абдельмаджид Теббун заявил о готовности экспорта электроэнергии в Европу. Об этом сообщило агентство Algeria Press Service

Алжир готов экспортировать излишки произведенной электроэнергии в ЕС
Фото: Algerian Presidency Office Keystone Press Agency GloballookpressAlgerian Presidency Office Keystone Press Agency Globallookpress

«Алжир предложил экспортировать излишки произведенной электроэнергии в Европу», - процитировало ТАСС высказывание Теббуна.

По словам алжирского лидера, для реализации этого проекта предлагается проложить кабельную сеть от Алжира в Европу, как вариант, по кратчайшему пути - до Италии, это 270 км.

Ранее сообщалось, что военный эксперт Сун Чжунпин заявил Global Times, что бесконечные поставки американского оружия киевскому режиму подливают масла в огонь и не только отдаляют перспективу мирных переговоров России и Украины, но и усугубляют энергокризис в Европе.

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