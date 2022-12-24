Турция призвала НАТО остановить провокации Греции

«Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции, и вынести уроки из истории», — подчеркнул Акар, подчеркнув, что блок НАТО, в котором есть Турция, всегда будет сильной структурой.