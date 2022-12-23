Додон: Молдавия должна выстраивать стратегические отношения с Россией

Молдавия должна наладить стратегическое сотрудничество с Российской Федерацией. Такое заявление сделал экс-президент Молдавии, председатель общественной организации «Молдавско-российский деловой союз» Игорь Додон, передает РИА Новости со ссылкой на кишиневский телеканал N4.
Ранее руководство Молдавии рассматривало вопрос о целесообразности страны оставаться в СНГ. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в июле считает, что Кишиневу необходимо тщательно проанализировать свой выход из содружества. Молдавия в течение всего 2022 года не участвовала в заседаниях ЕАЭС и СНГ в своей роли наблюдателя.
«Молдавии нужны стратегические отношения с Россией. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям», — заявил Додон и подчеркнул, что благодаря России у Молдавии есть рынок сбыта и энергоресурсы. Он также считает, что страна должна оставаться частью СНГ, так как в противном случае со всеми остальными государствами содружества у Молдавии установится визовый режим.
Политик выразил мнение, что курс на Запад проводится «вопреки интересам страны» и «под диктовку» зарубежных стран. Он также обратил внимание на повышенный градус напряженности среди жителей Молдавии, который может обернуться социальным бунтом.