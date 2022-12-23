Додон: Молдавия должна выстраивать стратегические отношения с Россией

«Молдавии нужны стратегические отношения с Россией. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям», — заявил Додон и подчеркнул, что благодаря России у Молдавии есть рынок сбыта и энергоресурсы. Он также считает, что страна должна оставаться частью СНГ, так как в противном случае со всеми остальными государствами содружества у Молдавии установится визовый режим.