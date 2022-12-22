В США увидели риск мошенничества при распределении финансовой помощи Украине

В офисе генерального инспектора госдепа США признали, что есть риск мошенничества со стороны Украины в вопросе распределения финансов, которые были переданы стране Вашингтоном в качестве помощи. Об этом сообщает «Российская газета».

В опубликованном государственным департаментом США отчете сказано, что из-за значительных ограничений в сфере безопасности на Украине могут возникнуть проблемы с организацией должного контроля за реализацией программ США. Кроме того, в офисе генерального инспектора также заметили, что из-за высокого уровня коррупции возникает большой риск мошенничества.

В документе также сказано, что из-за ведущихся боевых действий обычные подходы к вопросам контроля финансов значительно ограничены. Чтобы исправить эту ситуацию, ведомство рекомендовало рассмотреть заключение прямых контрактов со сторонними организациями. По мнению офиса генерального инспектора, сторонние организации смогут обеспечить необходимый уровень контроля самостоятельно.