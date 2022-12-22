В Косове и Метохии прошла акция протеста против притеснения сербов

Акция протеста против притеснения сербов и нарушения их прав в Косове и Метохии состоялась на административной линии Сербии и Косова, сообщают СМИ.

По данным газеты «Вечерне новости», митингующие растянули сербский флаг длиной 250 метров, в руках они держали транспаранты с обращением к премьеру непризнанного Косова Альбину Курти.

«Курти, Косово – не твоя личная собственность, а наше наследство», – приводит сообщение ТАСС.

Автомобили и пешеходы прибывали на митинг со стороны Звечана, Зубин-Потока и северной части Косовска-Митровицы.