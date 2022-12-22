Байден повторил фразу Гитлера о России и зиме

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским отметил, что Россия использует зиму как оружие, рассказал в Twitter американский журналист Джексон Хинкль. Он добавил, что ранее на мороз жаловались Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, пишет РИА «Новости».

«Наполеон считал, что русские используют зиму в качестве оружия. Гитлер говорил, что Сталин использует зиму в качестве оружия. Теперь Байден утверждает, что Россия использует зиму в качестве оружия», - констатировал Хинкль.

Отмечается, что журналист ничем не подтвердил «подлинность» цитат исторических личностей.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский обсуждали специфику военного противостояния на Украине во время беседы в Белом доме у горящего камина.

Американский лидер на встрече был в стильном дорогом костюме, а украинский - в брюках и кофте цвета хаки.