Байден повторил фразу Гитлера о России и зиме

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским отметил, что Россия использует зиму как оружие, рассказал в Twitter американский журналист Джексон Хинкль. Он добавил, что ранее на мороз жаловались Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, пишет РИА «Новости».
«Наполеон считал, что русские используют зиму в качестве оружия. Гитлер говорил, что Сталин использует зиму в качестве оружия. Теперь Байден утверждает, что Россия использует зиму в качестве оружия», - констатировал Хинкль.
Отмечается, что журналист ничем не подтвердил «подлинность» цитат исторических личностей.
Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский обсуждали специфику военного противостояния на Украине во время беседы в Белом доме у горящего камина.
Американский лидер на встрече был в стильном дорогом костюме, а украинский - в брюках и кофте цвета хаки.
Байден заявил внимательно слушающему его Зеленскому, что украинцы вдохновляют весь мир. И добавил, что «Россия использует зиму как оружие».