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52 минуты назад

Байден повторил фразу Гитлера о России и зиме

Илья Родин

Президент США Джо Байден в разговоре с главой Украины Владимиром Зеленским отметил, что Россия использует зиму как оружие, рассказал в Twitter американский журналист Джексон Хинкль. Он добавил, что ранее на мороз жаловались Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер, пишет РИА «Новости».

Байден повторил фразу Гитлера о России и зиме
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наполеон считал, что русские используют зиму в качестве оружия. Гитлер говорил, что Сталин использует зиму в качестве оружия. Теперь Байден утверждает, что Россия использует зиму в качестве оружия», - констатировал Хинкль.

Отмечается, что журналист ничем не подтвердил «подлинность» цитат исторических личностей.

Ранее сообщалось, что Байден и Зеленский обсуждали специфику военного противостояния на Украине во время беседы в Белом доме у горящего камина.

Американский лидер на встрече был в стильном дорогом костюме, а украинский - в брюках и кофте цвета хаки.

«Никаких компромиссов»: о чем говорили Байден и Зеленский в Вашингтоне

Байден заявил внимательно слушающему его Зеленскому, что украинцы вдохновляют весь мир. И добавил, что «Россия использует зиму как оружие».

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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