Два конгрессмена отказались аплодировать Зеленскому в Конгрессе США

Два конгрессмена демонстративно отказались аплодировать выступавшему в Конгрессе США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщило в среду интернет-издание The Daily Beast, после выступления украинского лидера они также отказались встать.
По данным портала, члены Палаты представителей республиканцы Мэтт Гетц и Лорен Боберт также вошли в число тех, кто не приветствовал Зеленского аплодисментами при его появлении в зале. Указывается, что речь Зеленского в Конгрессе не смогла убедить некоторых законодателей в необходимости оказания финансовой поддержки Украине. А Боберт заявила о необходимости изучить, как на Украине распорядились $50 млрд, "которые уже ушли".
21 декабря Зеленский по приглашению президента США Джо Байдена несколько часов провел в Вашингтоне, встретился с руководством Конгресса и выступил там с речью. К его визиту в США было приурочено объявление о новом пакете американской военной помощи на общую сумму $1,85 млрд.