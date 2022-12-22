Два конгрессмена отказались аплодировать Зеленскому в Конгрессе США

Два конгрессмена демонстративно отказались аплодировать выступавшему в Конгрессе США президенту Украины Владимиру Зеленскому. Как сообщило в среду интернет-издание The Daily Beast, после выступления украинского лидера они также отказались встать.

Фото: Офис президента Украины Офис президента Украины

По данным портала, члены Палаты представителей республиканцы Мэтт Гетц и Лорен Боберт также вошли в число тех, кто не приветствовал Зеленского аплодисментами при его появлении в зале. Указывается, что речь Зеленского в Конгрессе не смогла убедить некоторых законодателей в необходимости оказания финансовой поддержки Украине. А Боберт заявила о необходимости изучить, как на Украине распорядились $50 млрд, "которые уже ушли".