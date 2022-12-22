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1 час назад

«Ничего из себя не представляет»: политолог о новом после США в РФ Линн Трейси

Елена Прошина
Владимир Можегов эксперт

Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал назначение Линн Трейси на пост посла США в России, а также поделился ожиданиями от ее деятельности в новой должности.

Трейси - это, прежде всего, функционер и человек, знакомый с обстановкой. Она работала в России, в Восточной Европе, а в последнее время работала в Армении. То есть человек в курсе происходящего, она владеет русским языком. Но как политик или человек со своим мнением, со своими знаниями и идеями - они ничего из себя не представляет. Это совсем не [посол США в России в 2020-2022 годах] Джон Салливан, не [посол США в России в 2005-2008 годах] Уильям Бернс, с которым, допустим, у [президента РФ Владимира] Путина могли бы сложиться свои неформальные отношения. Ничего подобного с Трейси быть не может.

Трейси - это просто передаточное звено. На фоне, когда российско-американские отношения фактически заморожены, чтобы их окончательно не обнулить, появляется такой человек, который как функция исполняет указания Белого Дома, а также может передать в Вашингтон то, что говорят здесь.
Владимир Можегов
Владимир Можегов Политолог-американист

Можегов назвал Трейси "временной фигурой, которой затыкают дыру".

"Если в отношениях России и США произойдут изменения, то, скорее всего, на пост посла будет назначен другой человек", — подчеркнул он.

Ранее утверждение кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России прокомментировал депутат Государственной Думы от "Единой России" Олег Морозов. По его словам, эта должность давно не дипломатическая. "Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически", — заявил парламентарий.

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