«Ничего из себя не представляет»: политолог о новом после США в РФ Линн Трейси

Политолог-американист Владимир Можегов в разговоре с Рамблером прокомментировал назначение Линн Трейси на пост посла США в России , а также поделился ожиданиями от ее деятельности в новой должности.

"Если в отношениях России и США произойдут изменения, то, скорее всего, на пост посла будет назначен другой человек", — подчеркнул он.

Ранее утверждение кандидатуры Линн Трейси на пост нового посла США в России прокомментировал депутат Государственной Думы от "Единой России" Олег Морозов. По его словам, эта должность давно не дипломатическая. "Это — спецпроект по фамилии Линн Трейси. И ее профессиональные знания — а они бесспорны — будут брошены на продвижение в нашей стране повестки, призванной ослабить нас политически и экономически", — заявил парламентарий.