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15 минут назад

Орбан предложил распустить Европарламент

Елена Прошина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил упразднить Европейский парламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом. С соответствующим призывом он выступил у себя в Twitter-аккаунте.

Орбан предложил распустить Европарламент
Фото: ReutersReuters

Орбан назвал скандал «показательным», заявив, что «антикоррупционные меры Европарламента с треском провалились».

«Если мы хотим восстановить общественное доверие, пришло время упразднить Европейский парламент», — написал он.

В качестве решение Орбан предложил затем создать «новый Европарламент, состоящий из национальных депутатов». Он уверен, что это «гарантирует больший контроль, подотчетность и доверие».

«Верните контроль государствам-членам Евросоюза!» — заключил премьер Венгрии.

Напомним, что в начале зимы бельгийская полиция провела серию задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте. В частности, под стражу взяли зампредседателя ЕП Еву Кайли и еще несколько человек. Их всех обвиняли в получении взяток и попытках влияния на политику ЕС в отношении Катара во время подготовки к ЧМ-2022.

В мире,Ева Кайли,Виктор Орбан,Европарламент,ЕС,
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