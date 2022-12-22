Орбан предложил распустить Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил упразднить Европейский парламент в связи с разразившимся коррупционным скандалом. С соответствующим призывом он выступил у себя в Twitter-аккаунте .

В качестве решение Орбан предложил затем создать «новый Европарламент, состоящий из национальных депутатов». Он уверен, что это «гарантирует больший контроль, подотчетность и доверие».

Напомним, что в начале зимы бельгийская полиция провела серию задержаний и обысков в Брюсселе в связи с расследованием подозрений в коррупции в Европарламенте. В частности, под стражу взяли зампредседателя ЕП Еву Кайли и еще несколько человек. Их всех обвиняли в получении взяток и попытках влияния на политику ЕС в отношении Катара во время подготовки к ЧМ-2022.