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32 минуты назад

Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации границ

Lenta.ruиещё 1

Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев подписали договор о демаркации границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу узбекского лидера.

Узбекистан и Казахстан подписали договор о демаркации границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Протяженность общих рубежей между двумя республиками составляет около 2,1 тысячи километров. Переговоры о четком ее разграничении начались в 2003 году, но периодически срывались.

Кроме того, главы государств, встреча которых прошла в Ташкенте, заключили договор о союзнических отношениях. Оба документа они оценили как «исторические» и «прорывные».

Токаев прибыл с официальным визитом в Узбекистан накануне, 21 декабря. Вместе с ним страну посетили члены казахского правительства и представители крупных компаний. Они подписали с узбекскими коллегами около 15 соглашений, касающихся экономического сотрудничества двух стран.

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