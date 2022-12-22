Ереван призвал ООН и ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор

Армения призывает Минскую группу, ООН и ОБСЕ отправить миссию в Лачинский коридор, который связывает республику с Нагорным Карабахом. Об этом заявил секретарь армянского Совбеза Армен Григорян во время выступления в парламенте страны, передает ТАСС.

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«Армения призывает международное сообщество, будь то ООН, ОБСЕ или Минская группа, направить миссию в Лачинский коридор», — сказал он.

Григорян назвал целью миссии разрешение существующего кризиса в регионе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, они не выполняют свои функции по контролю Лачинского коридора. Премьер также высказался о необходимости отправить туда миссию ООН или ОБСЕ по сбору фактов.