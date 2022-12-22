В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
52 минуты назад

Саакашвили запретили выступить в суде на украинском языке

Никита Бородкин

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском суде на украинском языке на заседании по делу об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Саакашвили запретили выступить в суде на украинском языке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Участвующий в заседании по видеосвязи Саакашвили заявил, что имеет право выступать на украинском из-за своего украинского гражданства. Судья Георгий Аревадзе ответил ему, что суд идет в Грузии и делопроизводство ведется на грузинском языке. Он также объяснил адвокату политика Шалве Хачапуридзе, что тот должен был обеспечить экс-президенту синхронный перевод с украинского языка.

В результате Аревадзе решил отключить видеосвязь с Саакашвили до тех пор, пока сторона защиты не предоставит синхронный перевод. В противном случае экс-президент не сможет обратиться к суду.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.

Сейчас бывший президент находится в тбилисской больнице — медики призывают отсрочить его тюремное заключение из-за состояния здоровья. Ранее политику поставили около 20 различных диагнозов, а анализы показали наличие в организме тяжелых металлов, в том числе мышьяка.

В мире,Шалва Хачапуридзе,Михаил Саакашвили,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители