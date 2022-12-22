Саакашвили запретили выступить в суде на украинском языке

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили не разрешили выступить в Тбилисском суде на украинском языке на заседании по делу об отсрочке наказания по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС.

Участвующий в заседании по видеосвязи Саакашвили заявил, что имеет право выступать на украинском из-за своего украинского гражданства. Судья Георгий Аревадзе ответил ему, что суд идет в Грузии и делопроизводство ведется на грузинском языке. Он также объяснил адвокату политика Шалве Хачапуридзе, что тот должен был обеспечить экс-президенту синхронный перевод с украинского языка.

В результате Аревадзе решил отключить видеосвязь с Саакашвили до тех пор, пока сторона защиты не предоставит синхронный перевод. В противном случае экс-президент не сможет обратиться к суду.

Напомним, что Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Бывший глава государства проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, а по некоторым из них уже был осужден заочно.